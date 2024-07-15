В воскресенье в Казани произошло 96 ДТП

За прошедшее воскресенье в Казани случилось 96 аварий. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГАИ задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 6 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 9 граждан.

Всего за день в авариях пострадало 5 человек.

Три ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу и несоблюдения очередности проезда, а два — из-за наезда на велосипедистов при выезде с прилегающей территории.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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