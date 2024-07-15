Стоимость биткойна поднялась выше $60 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торгов поднялась выше $60 тыс. К 12:37 мск он торгуется за $60,355 тыс. (+3,47%), следует из данных Coindesk. Bloomberg связывает рост биткойна с новостью о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.

12 марта курс биткойна впервые достиг $73 тыс., обновив исторический максимум. Однако в апреле его стоимость начала снижаться. К середине месяца цена упала ниже $60 тыс. Эксперты связывали динамику с риторикой ФРС и обострением геополитической ситуации.

Как пишет Bloomberg, после покушения на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение правого уха, возросли ставки на его победу на президентских выборах в ноябре. Господин Трамп считается более лояльным к криптовалюте, чем действующий президент Джо Байден.

Подробнее о покушении на Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Я сразу понял, что что-то не так».