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В казанском зооботсаде отмечают Всемирный день шимпанзе

В казанском зооботсаде сегодня отмечают Всемирный день шимпанзе. Информация об этом появилась в Telegram-канале зооботсада.

Работники зоопарка накормили шимпанзе фруктами и мороженым.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают наши озорники, проказники, большие выдумщики и просто наши любимцы — приматы. Сегодня Всемирный День шимпанзе!» — отмечено в публикации.

В казанском зоопарке живет 6 самцов шимпанзе, их привезли в ноябре 2020 года из Швейцарии.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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