Для нижегородского бизнеса запустили цифровой сервис по поиску инвесторов

В Нижегородской области заработала цифровая платформа для предпринимателей «Витрина инвестиционных проектов». С помощью этого сервиса малый и средний бизнес сможет привлекать инвесторов в свои проекты, считает областное правительство.

Власти полагают, что платформа для поиска инвесторов может стать альтернативой привлечения кредитов для реализации проектов. Целевая аудитория сервиса превышает 850 тыс. пользователей.

Инвестиционные предложения в каталоге новой цифровой платформы структурированы, имеют бизнес-план и находятся на разной стадии реализации. Кроме общих сведений о проекте, сервис показывает информацию о текущей стадии и общем сроке реализации проекта, целях и плановых сроках привлечения финансирования. Также представлены ожидаемая доходность, необходимый объем финансирования и общая стоимость проекта.

Андрей Репин