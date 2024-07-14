Нижегородского туриста в Красной поляне сняли со скалы при помощи вертолета

В Сочи спасателям пришлось поднять вертолет, чтобы снять со скалы туриста из Нижнего Новгорода. Как сообщает «Ъ-Кубань-Черноморье», мужчина отравился в горы один, не поставив в известность спасателей и не зарегистрировав свой поход.

При себе у нижегородца были только веревка и ледоруб. Он зашел на скальный участок в долине реки Лауры Дзитакской, с которого самостоятельно не смог выбраться.

По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ, турист смог через службу «112» связаться со спасателями и передать свои координаты. Он рассказал, что спускался со скалы по сложному рельефу, но двигаться дальше не может — участок оказался непроходимым, а у туриста появились боли в спине.

Из поселка Красная Поляна к пострадавшему выдвинулись две пешие группы спасателей. Сначала погодные условия не позволили снять туриста со скалы с помощью вертолета. После того, как погода наладилась, к нижегородцу спустились спасатели, лебедкой подняли его на борт вертолета МЧС и эвакуировали в Сочи. Спасателям нижегородец рассказал, что уже ходил по этому маршруту много лет назад и целенаправленно пошел в район реки Лауры.

Андрей Репин