Бывший директор «Пермэнерго» возглавит пермский «Горсвет»

Новым руководителем МБУ «Горсвет» станет советник директора «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, рассказали «Ъ-Прикамье» источники в энергоотрасли. По их данным, господин Илларионов вчера уже покинул пост в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Илларионов

Фото: Россети-Урал Эдуард Илларионов

Фото: Россети-Урал

В мэрии Перми «Ъ-Прикамье» подтвердили скорое назначение Эдуарда Илларионова. Напомним, предыдущий руководитель учреждения Андрей Углов уволился из организации 28 июня. Господин Углов занимал должность директора учреждения с 2022 года.

Эдуард Илларионов родился в 1968 году в Кизеле, в энергетике работает с 1993 года. С декабря 2016 года занимал должность заместителя директора — главного инженера филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», в конце 2019 года возглавил филиал. В декабре 2022 года господин Илларионов покинул пост. До настоящего времени работал в должности советника директора «Пермэнерго».

МБУ «Горсвет» отвечает за уличное освещение Перми: текущее содержание сетей, их ремонт, устранение аварий. Предприятие имеет производственную базу, которая позволяет обеспечить полный производственный цикл. «Горсвет» обслуживает более 30 тыс. светильников и более 1 тыс. км сетей наружного освещения.