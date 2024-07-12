Подозреваемая в убийстве ребенка в Перми — его мать

Следственными органами установлена личность подозреваемой по уголовному делу об убийстве спрятанного в чемодан ребенка. Как сообщает СУ СКР по Пермскому — это его 34-летняя мать. Возраст убитого на момент смерти — 9 лет. Ранее сообщалось, что 4 утра 12 июля на площадке у мусорных контейнеров было обнаружено тело мальчика 6-8 лет, помещенное в чемодан. На теле были обнаружены колото-резаные ранения и признаки асфиксии.

«В настоящее время следователями территориального следственного отдела совместно со следователями -криминалистами регионального следственного управления проводится проводятся оперативно - розыскные мероприятие направление на установление места нахождения подозреваемой, производится осмотр жилища подозреваемой и потерпевшего. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает следственное управление.