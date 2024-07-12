Краснокамский бумкомбинат нашел нового техдиректора на карельском бумкомбинате

Владимир Омельченко стал техническим директором ООО «Кама», сообщается на сайте компании. К своим обязанностям господин Омельченко приступил 24 июня.

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Владимир Омельченко



Трудовую деятельность Владимир Омельченко начал на Сыктывкарском ЛПК в 1991 году в должности машиниста-обходчика котлотурбинного цеха ТЭЦ. После службы в рядах Российской армии вернулся на предприятие и продолжил свой трудовой путь начальником участка тепловых сетей. Почти 25 лет проработал на бумкомбинате, завершив трудовую деятельность руководителем по организации технического обслуживания. В 2018 году был приглашен в проект по строительству нового завода в ООО «Архбум тиссью групп» (Калужская область) на должность главного инженера. С 2021 года господин Омельченко являлся исполнительным директором в АО «Сегежский ЦБК».

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину и учрежденному ей ООО «Лес Инвест Холдинг». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон. В 2023 году выручка компании составила 23,6 млрд руб., убыток — 286,5 млн руб.

Осенью прошлого года новый владелец «Камы» неожиданно решил сменить топ-менеджмент. Вместо гендиректора Максима Писарева на пост вернулся Владимир Дружков, ранее работавший топ-менеджером с 2020 года.