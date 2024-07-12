В Перми открылась современная учебная площадка по переподготовке операторов и наладчиков станков с ЧПУ

11 июля в Перми состоялось открытие современной учебной площадки Центра повышения квалификации «Становление» в микрорайоне Разгуляй по адресу: ул. Парковая, 17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Генерального директора ЦПК «Становление» В. А. Селянинову, учредителей компании и команду Центра поздравили заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края А. В. Чибисов, глава г. Перми Э. О. Соснин, заместитель министра социального развития М. В. Визе, вице-президент Торгово-промышленной палаты Пермского края Е. А. Миронова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае С. А. Денисова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края А. А. Быкова, начальник отдела промышленной политики департамента экономики и промышленности администрации города Перми М. М. Колесник, директор Центра занятости населения Пермского края О. А. Баклушина, а также партнеры, клиенты и друзья компании из разных регионов нашей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Промышленные предприятия из 76 регионов России, Беларуси, Казахстана, Армении, Монголии, Узбекистана обучают в ЦПК «Становление» операторов, наладчиков, электронщиков, механиков станков с ЧПУ, технологов, инженеров, программистов и наставников. С 2012 года в Центре прошли обучение более 10,1 тыс. выпускников.

ЦПК «Становление» – учебный центр нового поколения, осуществляющий подготовку и переподготовку операторов, наладчиков, электронщиков, механиков станков с ЧПУ, технологов, инженеров, программистов и конструкторов для промышленных предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Более 1,1 тыс. предприятий доверили «Становлению» обучение своих сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ЦПК «Становление» входит в группу компаний «ПРОМОЙЛ» – одного из лидеров по поставке металлообрабатывающего оборудования в России, которая реализовала на базе современной учебной площадки в самом центре города шоурум с пятьюосевыми станками бренда STANZA. Станки торговой марки STANZA – это сплав многолетней экспертизы в сфере металлообработки и доверительных отношений с производителями оборудования из Юго-Восточной Азии, на которых предприятия города и края могут обучать своих специалистов.

Центр «Становление» – победитель шести президентских, двух губернаторских и десяти городских грантов, участник национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости». В рамках этого проекта можно получить профессию оператора или наладчика станков с ЧПУ бесплатно.

ООО "ПРОМОЙЛ"