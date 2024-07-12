Мотоциклист погиб в аварии в Сочи

Утром в пятницу, 12 июля, в Сочи погиб в ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла в Хостинском районе курорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На улице Транспортной водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при развороте допустил столкновение с попутным мотоциклом. В соцсетях очевидцы заявили, что иномарка разворачивалась через две сплошные линии разметки.

Водитель мотоцикла — 41-летний мужчина — погиб в машине скорой помощи. Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП. Сейчас его ищет полиция. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Вячеслав Рыжков

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