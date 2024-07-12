Судимый приезжий украл из квартиры в Сочи деньги и бижутерию на 330 тысяч рублей

В Сочи полиция задержала квартирного вора. В Хостинском районе курорта из квартиры заявившей о краже женщины пропали деньги в рублях и иностранной валюте, а также бижутерия на сумму более 330 тыс. руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

«Оперативники изучили записи камер и выяснили, что неизвестный вошел в подъезд жилого дома, прошелся по коридору, проверяя надежность замков на входных дверях, и, выбрав одну квартиру, подобрал ключ и проник внутрь. Чтобы скрыть свое лицо, злоумышленник накинул на голову капюшон»,— рассказали в ведомстве.

Личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый 48-летний приезжий. Мужчину задержали. Он рассказал, что бижутерию выбросил, а деньги потратил.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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