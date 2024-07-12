Объявлен конкурс на капремонт Пермского строительного колледжа

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту Пермского строительного колледжа. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Как указано в техническом задании, подрядчик должен отремонтировать спортивный корпус колледжа, расположенный на Комсомольском проспекте, 59а. В трехэтажном здании 1971 года постройки необходимо провести внешние и внутренние строительные работы, в том числе заменить сети, отремонтировать стены и фундамент и другое.

К работам требуется приступить 26 августа 2024 года, сдать объект — 25 июля 2025 года.

Максимальная цена контракта составляет 69,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 5 августа 2024 года.