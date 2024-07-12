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В СУ СКР по Прикамью возбуждено дело после обнаружения тела ребенка в чемодане

В следственном отделе по Ленинскому району СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Об этом сообщает сайт краевого следственного управления. Соответствующее постановление вынесено после того, как около 4 часов утра 12 июля на площадке у мусорных контейнеров было обнаружено тело мальчика 6–8 лет, помещенное в чемодан. На теле были обнаружены колото-резаные ранения и признаки асфиксии.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи. Оперативники и сотрудники СК проводят другие мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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