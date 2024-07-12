В Сочинском микрорайоне Бытха восстановили водоснабжение двух кварталов

Бригада водоканала завершила оперативные ремонтно-восстановительные работы на водоводе в микрорайоне Бытха, вернув водоснабжение в два жилых квартала. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

В микрорайоне Бытха Хостинского района Сочи завершили экстренные ремонтно-восстановительные работы на городской магистрали, пролегающей по улице Ворошиловская. Ранее на этом участке зафиксировали прорыв, в результате которого вода вытекала из-под брусчатки пешеходной зоны, вызывая локальное подтопление.

Для минимизации объемов земляных работ и точного определения поврежденного участка сети были привлечены специалисты мобильной телеинспекции. В течение 15 минут они локализовали аварийный участок диаметром 150 мм, расположенный под стеной капитального строения. Выемка грунта была проведена с высокой точностью, отметили в водоканале.

На время ремонтных работ жители улиц Бытха, Дивноморская, Ясногорская, Возрождения, Лесная и Ворошиловская столкнулись с перебоями в водоснабжении. Для абонентов организовали подвоз воды.

Сейчас все необходимые ремонтные мероприятия завершены. Система водоснабжения функционирует в штатном режиме.

Мария Удовик

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