Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Юлия Навальная внесена в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности. Информация об этом появилась в реестре Росфинмониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Навальная, 2013 год

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Юлия Навальная, 2013 год

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы 9 июля по ходатайству ГСУ СКР заочно арестовал на два месяца Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания обвиняемой на территории России.

Юлия Навальная — вдова одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. 16 февраля он умер в ИК-3 «Полярный волк». Она уехала из России в феврале 2021 года после ареста мужа. После его смерти Юлия Навальная занялась политической деятельностью.

Илья Панкратов