В Госдуму внесен проект о запрете курения возле подъездов и остановок транспорта

В Госдуму внесен законопроект о запрете курения табака и потребления никотиносодержащей продукции в некоторых местах на открытом воздухе. Речь идет об остановках общественного транспорта и пространстве возле входов в подъезды многоквартирных домов.

Изменения предлагается внести в ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Проект расширяет перечень мест, в которых запрещено курение, двумя пунктами:

в местах на открытом воздухе возле остановок всех видов общественного транспорта и на расстоянии менее чем пять метров от них;

на расстоянии менее чем пять метров от входов в подъезды многоквартирных домов и помещения, расположенные в них.

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатами фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. В пояснительной записке необходимость принятия проекта объясняется тем, что курящие в указанных местах люди «вызывают раздражение» у находящихся рядом граждан. Проект также предлагает установить в указанных местах знаки о запрете курения.

Действующее законодательство запрещает курение на определенных территориях, включая вокзалы, детские и спортивные площадки, пляжи, автозаправки. Также запрещено курить на расстоянии менее 15 м от входов в помещения ж/д вокзалов, автовокзалов, аэропортов и станций метрополитенов.