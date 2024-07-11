Суд оставил в силе приговор объявленному иноагентом правозащитнику Орлову

Московский городской суд оставил без изменения приговор правозащитнику Олегу Орлову (объявлен иноагентом) по делу о повторной дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ). В феврале Головинский суд приговорил сооснователя «Мемориала» (организация внесена в реестр иноагентов, а затем ликвидирована) к двум с половиной годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Орлов (признан Минюстом РФ иностранным агентом)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Олег Орлов (признан Минюстом РФ иностранным агентом)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 280.3 УК РФ в отношении правозащитника стала его статья с критикой российских властей и решения начать военную операцию на Украине. До этого Олега Орлова (объявлен иноагентом) дважды штрафовали за пикеты в Москве против ввода российских войск на территорию Украины.

Олегу Орлову (иноагент) 71 год. В 2004—2006 годах он был членом Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С 1990 по 2012 год возглавлял правозащитный центр «Мемориал» (организация внесена в реестр иноагентов, а затем ликвидирована).

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Правозащитник отправится в колонию».

Милена Костерева