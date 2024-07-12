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Коммерсантъ FM
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Одну секундочку!

Минималистичные циферблаты с малым секундным счетчиком стали заметной тенденцией в часовом дизайне

Фото: Parmigiani

Фото: Parmigiani

Сегодня в часовой моде ценят сдержанность и элегантность, а значит, тонкие силуэты, чистые линии и отказ от всего ненужного. Избыточной выглядит даже длинная центральная секундная стрелка. А между тем именно отсчет секунд свидетельствует о непрерывном ходе времени. Чтобы не отказываться совсем от секундной стрелки, ее выносят в отдельное маленькое окошко. Чаще всего оно расположено в нижней части циферблата, у отметки «6 часов». Однако встречаются и отступления от классики. В новинке Speake Marine контрастное окошко секунды переползло к отметке «1:30». В коллекции Promenade от Czapek от малой секунды между 4-часовой и 5-часовой отметками расходятся волны (модель Goutte d`Eau) и солнечные лучи (Guilloche Soleil Ivoire).

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Часы Toric Petite Seconde, розовое золото, платина, 40 мм, Parmigiani Fleurier

Часы Toric Petite Seconde, розовое золото, платина, 40 мм, Parmigiani Fleurier

Часы Millesime Automatic Small Seconds, сталь, 39,5 мм, Raymond Weil

Часы Millesime Automatic Small Seconds, сталь, 39,5 мм, Raymond Weil

Часы Perpetual 1908, платина, 39 мм, Rolex

Часы Perpetual 1908, платина, 39 мм, Rolex

Часы Ripples Dune date, сталь, 40,3 мм, Speake-Marin

Часы Ripples Dune date, сталь, 40,3 мм, Speake-Marin

Часы Promenade Goutte d’Eau, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek &amp; Cie

Часы Promenade Goutte d’Eau, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie

Часы Promenade Guilloche Soleil Ivoire, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek &amp; Cie

Часы Promenade Guilloche Soleil Ivoire, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie

Часы Longitude Titanium, титан, 42,5 мм, Arnold &amp; Son

Часы Longitude Titanium, титан, 42,5 мм, Arnold & Son

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Часы Toric Petite Seconde, розовое золото, платина, 40 мм, Parmigiani Fleurier

Часы Millesime Automatic Small Seconds, сталь, 39,5 мм, Raymond Weil

Часы Perpetual 1908, платина, 39 мм, Rolex

Часы Ripples Dune date, сталь, 40,3 мм, Speake-Marin

Часы Promenade Goutte d’Eau, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie

Часы Promenade Guilloche Soleil Ivoire, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie

Часы Longitude Titanium, титан, 42,5 мм, Arnold & Son

В честь своего 175-летия Nomos Glashutte превратили линейку Tangente 38 mm в радужный поп-арт: ярким контрастом выступают тон основного циферблата и кружок окошка малой секунды. Для часов Zenith Defy секунды тянутся слишком долго: их стремительная секундная стрелка отсчитывает десятые доли, но расположена она все в том же малом окне. Индикатор малой секунды продемонстрировал свою стилистическую универсальность: от спортивных моделей Panerai Submersible до костюмных Chopard L.U.C.

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Часы Tangente 38 Datum, сталь, 38 мм, Nomos Glashutte (2 часов разных цветов)

Часы Tangente 38 Datum, сталь, 38 мм, Nomos Glashutte (2 часов разных цветов)

Часы L.U.C XPS Forest Green, белое золото, 40 мм, Chopard

Часы L.U.C XPS Forest Green, белое золото, 40 мм, Chopard

Часы L.U.C Qualite Fleurier, сталь Lucent, 39 мм, Chopard

Часы L.U.C Qualite Fleurier, сталь Lucent, 39 мм, Chopard

Фото: Chopard

Часы Elegante by F.P.Journe Gino’s Dream, титан, керамическое стекло, 48 мм, электромеханический калибр, F.P.Journe

Часы Elegante by F.P.Journe Gino’s Dream, титан, керамическое стекло, 48 мм, электромеханический калибр, F.P.Journe

Часы Tsuyosa Small Second Automatic, сталь, 40 мм, Citizen

Часы Tsuyosa Small Second Automatic, сталь, 40 мм, Citizen

Часы Defy Skyline White Ceramic Skeleton, керамика, 41 мм, Zenith

Часы Defy Skyline White Ceramic Skeleton, керамика, 41 мм, Zenith

Часы Submersible Quaranta Quattro Luna Rossa Ti-Ceramitech, титан, Ti-Ceramitech, 44 мм, Panerai

Часы Submersible Quaranta Quattro Luna Rossa Ti-Ceramitech, титан, Ti-Ceramitech, 44 мм, Panerai

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Часы Tangente 38 Datum, сталь, 38 мм, Nomos Glashutte (2 часов разных цветов)

Часы L.U.C XPS Forest Green, белое золото, 40 мм, Chopard

Часы L.U.C Qualite Fleurier, сталь Lucent, 39 мм, Chopard

Фото: Chopard

Часы Elegante by F.P.Journe Gino’s Dream, титан, керамическое стекло, 48 мм, электромеханический калибр, F.P.Journe

Часы Tsuyosa Small Second Automatic, сталь, 40 мм, Citizen

Часы Defy Skyline White Ceramic Skeleton, керамика, 41 мм, Zenith

Часы Submersible Quaranta Quattro Luna Rossa Ti-Ceramitech, титан, Ti-Ceramitech, 44 мм, Panerai

Нина Спиридонова

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