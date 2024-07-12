Одну секундочку!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Parmigiani Фото: Parmigiani

Сегодня в часовой моде ценят сдержанность и элегантность, а значит, тонкие силуэты, чистые линии и отказ от всего ненужного. Избыточной выглядит даже длинная центральная секундная стрелка. А между тем именно отсчет секунд свидетельствует о непрерывном ходе времени. Чтобы не отказываться совсем от секундной стрелки, ее выносят в отдельное маленькое окошко. Чаще всего оно расположено в нижней части циферблата, у отметки «6 часов». Однако встречаются и отступления от классики. В новинке Speake Marine контрастное окошко секунды переползло к отметке «1:30». В коллекции Promenade от Czapek от малой секунды между 4-часовой и 5-часовой отметками расходятся волны (модель Goutte d`Eau) и солнечные лучи (Guilloche Soleil Ivoire).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Toric Petite Seconde, розовое золото, платина, 40 мм, Parmigiani Fleurier Часы Millesime Automatic Small Seconds, сталь, 39,5 мм, Raymond Weil Часы Perpetual 1908, платина, 39 мм, Rolex Часы Ripples Dune date, сталь, 40,3 мм, Speake-Marin Часы Promenade Goutte d’Eau, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie Часы Promenade Guilloche Soleil Ivoire, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie Часы Longitude Titanium, титан, 42,5 мм, Arnold & Son Следующая фотография 1 / 7 Часы Toric Petite Seconde, розовое золото, платина, 40 мм, Parmigiani Fleurier Часы Millesime Automatic Small Seconds, сталь, 39,5 мм, Raymond Weil Часы Perpetual 1908, платина, 39 мм, Rolex Часы Ripples Dune date, сталь, 40,3 мм, Speake-Marin Часы Promenade Goutte d’Eau, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie Часы Promenade Guilloche Soleil Ivoire, сталь, эмаль, 38 мм, Czapek & Cie Часы Longitude Titanium, титан, 42,5 мм, Arnold & Son

В честь своего 175-летия Nomos Glashutte превратили линейку Tangente 38 mm в радужный поп-арт: ярким контрастом выступают тон основного циферблата и кружок окошка малой секунды. Для часов Zenith Defy секунды тянутся слишком долго: их стремительная секундная стрелка отсчитывает десятые доли, но расположена она все в том же малом окне. Индикатор малой секунды продемонстрировал свою стилистическую универсальность: от спортивных моделей Panerai Submersible до костюмных Chopard L.U.C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Tangente 38 Datum, сталь, 38 мм, Nomos Glashutte (2 часов разных цветов) Часы L.U.C XPS Forest Green, белое золото, 40 мм, Chopard Часы L.U.C Qualite Fleurier, сталь Lucent, 39 мм, Chopard Фото: Chopard Часы Elegante by F.P.Journe Gino’s Dream, титан, керамическое стекло, 48 мм, электромеханический калибр, F.P.Journe Часы Tsuyosa Small Second Automatic, сталь, 40 мм, Citizen Часы Defy Skyline White Ceramic Skeleton, керамика, 41 мм, Zenith Часы Submersible Quaranta Quattro Luna Rossa Ti-Ceramitech, титан, Ti-Ceramitech, 44 мм, Panerai Следующая фотография 1 / 7 Часы Tangente 38 Datum, сталь, 38 мм, Nomos Glashutte (2 часов разных цветов) Часы L.U.C XPS Forest Green, белое золото, 40 мм, Chopard Часы L.U.C Qualite Fleurier, сталь Lucent, 39 мм, Chopard Фото: Chopard Часы Elegante by F.P.Journe Gino’s Dream, титан, керамическое стекло, 48 мм, электромеханический калибр, F.P.Journe Часы Tsuyosa Small Second Automatic, сталь, 40 мм, Citizen Часы Defy Skyline White Ceramic Skeleton, керамика, 41 мм, Zenith Часы Submersible Quaranta Quattro Luna Rossa Ti-Ceramitech, титан, Ti-Ceramitech, 44 мм, Panerai

Нина Спиридонова