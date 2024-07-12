Одну секундочку!
Минималистичные циферблаты с малым секундным счетчиком стали заметной тенденцией в часовом дизайне
Фото: Parmigiani
Сегодня в часовой моде ценят сдержанность и элегантность, а значит, тонкие силуэты, чистые линии и отказ от всего ненужного. Избыточной выглядит даже длинная центральная секундная стрелка. А между тем именно отсчет секунд свидетельствует о непрерывном ходе времени. Чтобы не отказываться совсем от секундной стрелки, ее выносят в отдельное маленькое окошко. Чаще всего оно расположено в нижней части циферблата, у отметки «6 часов». Однако встречаются и отступления от классики. В новинке Speake Marine контрастное окошко секунды переползло к отметке «1:30». В коллекции Promenade от Czapek от малой секунды между 4-часовой и 5-часовой отметками расходятся волны (модель Goutte d`Eau) и солнечные лучи (Guilloche Soleil Ivoire).
В честь своего 175-летия Nomos Glashutte превратили линейку Tangente 38 mm в радужный поп-арт: ярким контрастом выступают тон основного циферблата и кружок окошка малой секунды. Для часов Zenith Defy секунды тянутся слишком долго: их стремительная секундная стрелка отсчитывает десятые доли, но расположена она все в том же малом окне. Индикатор малой секунды продемонстрировал свою стилистическую универсальность: от спортивных моделей Panerai Submersible до костюмных Chopard L.U.C.