В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

В подмосковных Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит. По данным МЧС, площадь возгорания — 2 тыс. кв. м. В здании произошло обрушение кровли.

Изначально МЧС сообщило, что огонь распространился на площади 80 кв. м. Спустя примерно 40 минут ведомство предупредило, что площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м., а кровля здания обрушилась. По информации ведомства, внутри цеха находились 30 газовых баллонов, 10 из них уже вынесли пожарные.

РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что возгорание произошло в микрорайоне Сходня. К тушению пожара, по данным МЧС, привлечены 50 специалистов и 18 единиц техники.

Причины пожара, как и информация о возможных пострадавших, пока не сообщались. На видео, которые выкладывают очевидцы в соцсетях, запечатлены клубы черного дыма, которые поднимаются от горящего здания.