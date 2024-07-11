В белгородском Грайвороне частично отключен свет после обстрела

Белгородский город Грайворон попал под обстрел. В результате на одной из улиц, а также в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая произошло аварийное отключение электроэнергии. По предварительным данным, пострадавших при обстреле нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 11 июля на парковку возле многоквартирного дома в Грайвороне были сброшены два взрывных устройства. Повреждены два автомобиля. Позднее в городе проведут обход территории.

10 июля несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам. В Грайвороне в результате атаки беспилотников пострадали три человека: мужчина и две женщины. В Шебекино от полученных ран скончался местный житель, еще девять человек пострадали. В шебекинском поселке мужчина был ранен при повторном обстреле.

Лусине Баласян