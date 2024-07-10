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Коммерсантъ FM
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Евгения Беркович прокомментировала свой приговор за оправдание терроризма

Telegram-канал сторонников режиссера Евгении Беркович, приговоренной 8 июля к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма, опубликовал ее обращение. В нем Беркович поблагодарила людей, которые ее поддерживали.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина. Бороться дальше будем по принципу "не догоним, хоть согреемся". А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше»,— говорится в обращении режиссера в Telegram-канале «Берконовости».

Евгения Беркович попросила своих сторонников «не съедать мозг» ее защитникам и родным, а лучше писать письма ей. «Буду страшно рада, если, кому не лень, пришлет книжек: хороших детективов, современных романов и что-то легонькое на английском»,— написала режиссер.

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы «Финист — Ясный Сокол». В пьесе рассказывается о судьбах российских женщин, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств. Светлана Петрийчук написала «Финиста» в 2019 году, используя протоколы допросов и судебных разбирательств. Поставленный Евгенией Беркович спектакль по пьесе получил в 2022 году две премии «Золотая маска» — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.

Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Беркович и Петрийчук вину не признали. Сама режиссер заявляла, что спектакль она ставила ради профилактики терроризма, а не его пропаганды.

Подробнее об этом деле — в материале «Ясный финист».

Евгений Белоусов

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