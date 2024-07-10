В Туве число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47

После отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве в больницах находятся 46 детей и 1 воспитатель, заявил глава минздрава республики Анатолий Югай. Он уточнил, что одна девочка попала в реанимацию, но заверил, что она «чувствует себя значительно лучше».

«С заместителем председателя правительства Орланом Денек-ооловичем Сарыгларом навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение»,— рассказал министр в Telegram.

В инфекционную больницу Тувы после отравления в лагере доставили 31 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram. Он уточнил, что еще трем детям назначено амбулаторное лечение. Губернатор поручил ведомству вместе с министерством образования провести проверку в лагере «Чагытай», а также в других оздоровительных лагерях.

Управление Роспотребнадзора по Туве проводит расследование после массового отравления. Что конкретно послужило причиной, пока не установлено. Глава республики Владислав Ховалыг поручил минздраву и министерству образования провести проверку в лагере. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Лаура Кеффер