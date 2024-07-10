Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туве число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47

После отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве в больницах находятся 46 детей и 1 воспитатель, заявил глава минздрава республики Анатолий Югай. Он уточнил, что одна девочка попала в реанимацию, но заверил, что она «чувствует себя значительно лучше».

«С заместителем председателя правительства Орланом Денек-ооловичем Сарыгларом навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение»,— рассказал министр в Telegram.

В инфекционную больницу Тувы после отравления в лагере доставили 31 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram. Он уточнил, что еще трем детям назначено амбулаторное лечение. Губернатор поручил ведомству вместе с министерством образования провести проверку в лагере «Чагытай», а также в других оздоровительных лагерях.

Управление Роспотребнадзора по Туве проводит расследование после массового отравления. Что конкретно послужило причиной, пока не установлено. Глава республики Владислав Ховалыг поручил минздраву и министерству образования провести проверку в лагере. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...