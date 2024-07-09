ВТБ расширит присутствие инвестиционных консультантов еще в 20 регионах страны. «Рынок восстанавливается: количество клиентов брокера "ВТБ Мои Инвестиции" растет и уже превысило 3 млн человек»,— заявил на заседании консультационного совета акционеров ВТБ руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков. По его словам, запуск новых и развитие уже существующих сервисов, появление образовательной платформы позволят ВТБ увеличить долю на рынке брокерских услуг для физических лиц до 25%. В этом году ВТБ первым на рынке внедрил уникальную услугу — теперь владельцы ценных бумаг могут участвовать в собраниях акционеров разных компаний в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции». Среди новых сервисов тепловые карты акций и индексов, которые позволяют в онлайн-режиме наблюдать за компаниями-лидерами роста и падений.

Акции BP подешевели после того, как нефтяная компания опубликовала предварительные данные по второму кварталу. В частности, она предупредила, что в отчете будут отражены списания до $2 млрд, связанные с проверкой НПЗ в Германии. Ранее BP решила сократить объемы переработки нефти там из-за высоких затрат и снижения спроса на топливо.

Объем выданных Альфа-банком розничных кредитов в июне превысил 165 млрд руб. — это новый исторический максимум для банка. Драйвером выдач стали залоговые кредиты. Объем кредитов под залог недвижимости, а также автокредитов существенно увеличился. Таким образом, объемы выданных кредитных продуктов выводят банк на уровень лидера не только среди частных, но и госбанков. Как отметил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов, «высокие темпы роста кредитования связаны с динамичным ростом клиентской базы». Число активных клиентов в розничном бизнесе выросло более чем на 15%.