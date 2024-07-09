«МегаФон» договорился с ритейлером «Лента» о продаже сим-карт. На первом этапе, уже в июле, зеленые сим-карты можно будет приобрести во всех гипермаркетах сети. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на супермаркеты. Также в «Ленте» можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, сообщает пресс-служба компании. В мае «МегаФон» начал продажи своих сим-карт в сети «Комус».

Центральный университет и Московский физико-технический институт договорились о программе двойного диплома. Соглашение предусматривает развитие отношений в области образовательных проектов и научно-исследовательской деятельности, а также поддержку профессиональных кадров. Вузы заинтересованы в совместном развитии инициатив в области искусственного интеллекта и прикладной разработки.

Почти две трети россиян оценили стоимость летнего отдыха за рубежом в 200 тыс. руб. и более из расчета на семью, следует из результатов опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование». Так, 28% опрошенных потратили или потратят на отпуск за границей 200-300 тыс. руб., 24% — 300-400 тыс. руб., 6% — 400-500 тыс. руб. и 2% — 500 тыс. руб. и более.