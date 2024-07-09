Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как независимо от размера и фигуры, не прибегая к помощи портного, приобрести одежду, которая вас украсит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Полезный материал вышел на сайте GQ: «Как найти отличный костюм для любого типа фигуры, по мнению специалистов по пошиву одежды». «Низкий вы или высокий, большой или маленький — костюм вашей мечты существует»,— утверждает автор статьи Джереми Фрид.

Как пишет журналист, конечно, лучше всего найти своего портного и шить себе костюм по меркам на заказ. Но, к сожалению, мы живем не в идеальном мире, и не всегда на это есть время, не всегда на это есть деньги. GQ просит не отчаиваться и спрашивает у экспертов советы, как найти костюм мечты даже среди готовой одежды.

Будьте честными и точными в определении своих размеров. «Очень важно изначально правильно определить ширину плеч, размер груди и длину пиджака, так как их сложнее и дороже изменить»,— советует мужской стилист из Нью-Йорка Тернер Аллен. «Другие измерения, такие как длина рукава и талия, важны, но их легче скорректировать у портного». Еще один важный совет: подобрать правильно не только размер, но и рисунок, фактуру, которая будет максимально комплементарной вашей фигуре, вашему цвету кожи, вашему стилю. И последний совет: никогда не спешите. Чем больше времени вы потратите на подбор идеального костюма, тем лучше будет результат.