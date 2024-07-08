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Роспотребнадзор не фиксировал случаев отравления ранними арбузами на Кубани

Роспотребнадзор после начала старта продаж ранних арбузов не фиксировал случаев отравления ими. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

«Жалоб на отравления арбузами не было»,— заявила она.

Она добавила, что на всех рынках санитарно-гигиенические лаборатории проводят исследования партий арбузов на нитраты перед продажей.

В этом году бахчевые на Кубани стали продавать почти на месяц раньше обычного. Продавцы уверяют, что это выращенные на территории региона арбузы, которые вызрели из-за аномально теплой весны и жаркого начала лета.

Наталья Решетняк

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