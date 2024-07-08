Бастрыкин потребовал доклад после травмирования ребенка на картинге в Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад после инцидента с травмированием восьмилетнего ребенка на картинге в Сочи. Как сообщает информационный центр ведомства, речь идет о случае пренебрежения нормами безопасности в парке «Ривьера».

По данным СКР, в мае текущего года сотрудники развлекательного комплекса допустили восьмилетнего ребенка до аттракциона в виде гоночного автомобиля. Юный посетитель, не справившись с управлением, столкнулся с ограждением. В результате заезда мальчик получил травму головы. Его госпитализировали, сейчас он нуждается в амбулаторном лечении.

Отмечается, что защитная экипировка, ширина и конструкции трассы не соответствовали требованиям безопасности. Также сообщается, что операторы аттракциона не уделили должное внимание предварительному инструктажу.

По данному факту следственными органами СКР по Краснодарскому краю начата процессуальная проверка.

Нурий Бзасежев

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