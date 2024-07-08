Отдохнули с огоньком

Пожар в лесной зоне Бухты Инал произошел вечером седьмого июля. Сигнал экстренным службам поступил, когда горело около 6 тыс. кв. м, но к утру площадь возгорания увеличилась вдвое. К тушению пришлось привлечь авиацию. Полиция устанавливает причины возгорания, а также разыскивает свидетелей. Рассматривается версия о поджоге. Параллельно сотрудники МЧС тушили крупный лесной пожар под Геленджиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В тушении задействовали вертолет, который сбросил в зону очага 150 куб. м воды

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В тушении задействовали вертолет, который сбросил в зону очага 150 куб. м воды

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Лесной пожар в Бухте Инал Туапсинского района локализовали на площади 1,2 га. Сейчас он полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Глава района Сергей Бойко рассказал, что к ликвидации возгорания привлекли 98 человек, 19 единиц техники и вертолет, который сбросил в зону очага 150 куб. м воды. С ближайшей базы отдыха эвакуировали более 100 туристов. Пострадавших нет.

Сигнал о возгорании сухой растительности на горе в районе центрального пляжа бухты Инал поступил спасателям седьмого июля в 21:10. К тому моменту горело 6 тыс. кв. м, но к утру площадь пожара увеличилась вдвое.

Очевидцы сообщили, что к лесному пожару привел выстрел сигнальной ракеты в селе Бжид (район бухты Инал). Две ракеты упали в море, еще одна на лесной склон горы, огонь по склону поднялся моментально. Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту возможного поджога: опрашивают свидетелей и разыскивают очевидцев происшедшего. Виновнику может грозить административный штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до четырех лет.

Ранее региональное управление МЧС объявило в Краснодарском крае самый высокий — пятый класс пожарной опасности. Жителей и гостей Кубани призывают осторожно пользоваться огнем в лесу.

Параллельно сотрудники МЧС тушили лесной пожар площадью более 7,5 га под Геленджиком. Он ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Возгорание произошло днем 7 июля в районе кемпинга «Голубая бездна», недалеко от поселка Джанхот. Ликвидация возгорания продлилась около суток. Потребовалось более 12 сбросов воды с помощью вертолета Ка-32, в тушении участвовали 120 человек и 32 единицы техники.

По словам эколога Игоря Салитова, помимо очевидных последствий, таких как сгоревший лес или гибель животных, лесной пожар провоцирует множество не менее серьезных проблем. «Это загрязнение воздуха токсичными газами, парами и аэрозолями. В целом на планете 20% загрязнителей поступает в атмосферу в результате лесных пожаров. Уничтожение растительного покрова суши и, как следствие, уменьшение воспроизводства кислорода. Изменение химического состава, температуры воздуха, воды и почвы и других параметров окружающей среды и так далее»,— сообщил Игорь Салитов.

Эколог Антон Попов отметил, что регулярные пожары приводят к деградации экосистем. «Пока что ущерб посчитать невозможно. Верховой пожар дает максимальный урон, низовой позволяет сохранить воздушный банк семян. Главное, что нужно понимать,— любой пожар негативно сказывается на экосистеме. И чем чаще пожары, или например они происходят каждый год в одном и том же месте, тем хуже восстанавливается экосистема, она видоизменяется и деградирует»,— поясняет эксперт.

Самый страшный лесной пожар случился в регионе в августе 2020 года на территории заповедника «Утриш». Его удалось потушить только спустя трое суток с привлечением крупной группировки МЧС, в том числе с использованием самолетов и вертолетов. От огня пострадало 126 га реликтового леса, погибло большое количество растений, животных и птиц. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора заповедника Олега Кондратьева. По версии следствия, он допустил массовое бесконтрольное нахождение туристов на особо охраняемой территории и нарушение правил пожарной безопасности. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Минприроды РФ закрыть доступ в заповедник, ликвидировав стихийные стоянки туристов.

Елена Турбина

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