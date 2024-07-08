По набережной Новороссийска ограничат движение самокатов

Глава Новороссийска поручил ограничить движение электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пешеходных зонах, включая набережную. Об этом Андрей Кравченко заявил в ходе утреннего обхода города.

«Велосипедная парковка на пешеходной зоне, брошенные самокаты. Нарушения правил езды. Так продолжаться не может! Поручил заместителю подготовить предложения по ограничению движения СИМ в пешеходных зонах»,— написал он в своем Telegram-канале.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», на курорте ограничили движение на СИМ по набережным и пляжным территориям. Решение принято по итогам выездов административных комиссий на общественные территории. В мэрии уточнили, что кикшеринговые компании уже внесли корректировки в программное обеспечение и маршруты средств индивидуальной мобильности.

Наталья Решетняк

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