В поселке Афипском горит СТО

В поселке Афипском Северского района Кубани локализован пожар в автосервисе на улице Красноармейской. Площадь возгорания составила 600 кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В тушении задействовано 32 специалиста и девять единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«В 16:15 8 июля диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в поселке Афипский по улице Красноармейской. Прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло возгорание 2-этажного здания СТО»,— говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, пожар произошел в авторизованном сервисном центре «Артикар-н».

Наталья Решетняк

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