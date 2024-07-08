В Краснодаре полиция начала проверку после отстрела краснокнижных птиц

Краснодарская полиция организовала проверку по факту гибели птиц в микрорайоне Гидростроителей. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД. После разбирательства будет принято законное решение.

«В настоящее время по данному факту полицией Краснодара проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины гибели птиц»,— говорится в сообщении.

Информация об отстреле краснокнижных птиц рядом с ЖК «Грин парк» (пересечение улиц Дмитрия Благоева и Трудовой славы), появилась в городских пабликах. Судя по кадрам, речь идет о каравайках из семейства ибисовых. Вид занесен в Красные книги России и Казахстана.

Наталья Решетняк

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