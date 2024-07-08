На «Роза Хутор» представят Кухни Юга

С 15 июля по 4 августа на курорте пройдет гастрономический фестиваль

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Масштабный гастрофест стартует 15 июля и будет проходить сразу в нескольких форматах. Начнется он с того, что лучшие шеф-повара ресторанов «Роза Хутор» и Сочи покажут мастерство в специальных сет-меню своих заведений. Уникальное предложение из нескольких блюд по фиксированной цене поможет раскрыть вкус южной кухни.

— По данным Всемирной туристской организации, более 50 процентов путешественников для отдыха выбирают направления, интересные с точки зрения гастрономии. В прошлом году гастрофестиваль на курорте «Роза Хутор» посетили почти 30 тыс. гостей. В этом сезоне мы также ожидаем высокий уровень интереса к его мероприятиям. Тем более что основной темой гастрофеста станут «Кухни Юга» в широком смысле. Мы не стали ограничиваться лишь нашим регионом. Поэтому будут представлены разные варианты южной гастрономии: от Кавказа до Латинской Америки. В ресторанах — партнерах фестиваля также приготовят блюда Италии, а в кафе перуанской кухни предложат специалитеты этой южной страны. Что может быть лучше, чем, приехав в горы на отдых, пройти пару пеших маршрутов, подышать свежим воздухом, а потом насладиться вкусной едой? — считает бренд-шеф ресторанов горного курорта «Роза Хутор» Валентин Шин.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Участниками гастрофеста станут 20 ресторанов курорта «Роза Хутор» и Сочи: Kaf Kas, Boomerang, Bierkeller, Black Bar & Grill, «Дичь», «Барабуля», «Высота 2320», MODUS, «Ilios greek taverna», «Шале», «Pro.Хинкали», «Груша», «Рукола», «Берлога», «Варежка», Boogel Woogel Bar, Bistrot italiano, Co-Co Chalet, Giorgio Suluguni, кафе горного клуба Спорт-Марафон и Парка альпак «Пача Мама». Гостей ждут авторское прочтение гастрономической классики и неожиданные сочетания продуктов. Например, черноморские рапаны приготовят с томатами и пеной из пармезана, тартар из форели с айоли из горных трав и греческим йогуртом, холодный суп Маладим с огурцом и мятой, утку с дыней и орехом пекан, а томленую говяжью грудинку с брокколи и яблочным пюре. В ресторанах можно будет попробовать традиционный абхазский пирог ачаш, красную перуанскую лепешку с мраморной говядиной и бобами, круассан из мороженого и многое другое. Украшением фестиваля станут гастрономические ужины от шеф-поваров.

— Завершит наш гастрофест, как обычно, специальная гастрономическая ярмарка. Она будет открыта с 1 по 4 августа в Горной Олимпийской деревне на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Во время работы ярмарки на «Роза Хутор» будет действовать специальный гастро-пасс, включающий в себя прогулочный билет на подъемники, посещение этнопарка «Моя Россия» и возможность попробовать сет в ресторанах-партнерах,— отмечает Валентин Шин.

Помимо гастрономических изысков гостей ярмарки ждут живые выступления музыкальных коллективов и DJ сеты, розыгрыши от партнеров, бесплатные мастер-классы от шефов, яркая фотозона. Познакомиться с расписанием мероприятий гастрофеста на «Роза Хутор» можно на сайте.

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