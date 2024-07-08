В Краснодаре 44% работников потребовали повышения зарплаты

В Краснодаре среди занятых жителей повышения зарплаты в течение последнего года просили 44%. Такие данные предоставили аналитики сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob в ходе исследования.

В опросе приняли участие наиболее экономически активные краснодарцы, имеющие постоянную работу на протяжении года и более. Респондентов просили рассказать о своих зарплатных ожиданиях.

В числе участников, требующих прибавки без оглашения конкретной суммы, работники чаще оставались на своих местах — их 54%.

Также выяснилось, что мужчины активнее женщин обращались к начальству за увеличением зарплаты. Переговоры о прибавке к зарплате вели работники от 25 до 34 лет (47%).

Среди прочего, повышения зарплаты чаще просили сотрудники со средним специальным образованием (47%), в отличие от выпускников университетов (40%).

Средняя величина желаемой прибавки — 20%, а средний размер реального повышения составил 15%. Четырем из десяти просивших отказали в повышении зарплаты. Без повышения остались только 30% работников, просивших увеличить зарплату на четверть.

Нурий Бзасежев

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