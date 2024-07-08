Аммиачный терминал в Тамани начнет работу в августе

Первый в России терминал по экспорту аммиака, построенный в порту Тамань, начнет работу в августе 2024 года. Об этом сообщает «Порт Ньюс».

До конца года через новый терминал планируется отгрузить около 500 тыс. тонн сырья. Инвестиции в строительство объекта составили 60 млрд руб. Проект реализует ПАО «Тольяттиазот» (контролируется «Уралхимом»). Выход на проектную ежегодную мощность в 5 млн тонн аммиака запланирован на 2025 год.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин заявил, что запуск работы терминала назначен на II квартал текущего года.

Анастасия Донскова

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