Подведены предварительные итоги конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Директор по маркетингу и продукту ГК ПОБЕДА Дробышева Ирина Владимировна прошла в полуфинал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».



«Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев — участников Конкурса.

Результаты Конкурса: сформировать кадровый резерв управленческих кадров отрасли, создание экспертных рабочих групп устойчивого развития отрасли.

Победители конкурса — это профессиональное сообщество талантливых и перспективных управленцев.

В 2024 году приняло участие 18 438 человек из 73 регионов Российской Федерации. Из них — 14 республик, 3 автономных округа, 7 краев, 46 областей и 3 города как самостоятельный субъект РФ. В очных финальных мероприятиях конкурса примут участие представители более 10 зарубежных стран: Китай, Мьянма, Иран, ЮАР, Турция, Беларусь, Казахстан, Монголия, Куба, ОАЭ и другие.

Самое большое количество участников из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ЯНАО, Краснодарского края и Омской области.

Из более чем 18 тыс. участников в полуфинал прошли только 300 человек. Очный финал (включающий в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц стройотрасли РФ) и торжественное награждение победителей IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в этом году традиционно пройдет в преддверии Дня Строителя, с 8 по 11 августа в городе-герое Волгоград в «Волгоград-Арене».

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