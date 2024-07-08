Гастрольный ужин фестиваля «География России»: встречаемся в Нижнем Новгороде

Просветительский проект «География России» продолжается: ресторан RUSKI (354 Restaurant Group by Vasilchuki) при поддержке Комитета по туризму города Москвы и Гастрономической карты России продолжают один из самых удивительных гастрономических фестивалей последних лет.

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Изучение русской культуры, открытие ярких локальных вкусов, знакомство с талантливыми шеф-поварами из разных регионов России — в новом сезоне проект путешествует по важнейшим городам с особыми ценностями. Фестиваль направлен на развитие туристической отрасли России, популяризацию российской региональной кухни и сохранение рецептов предков.

В этом году проект запустил третий сезон, который проходит под эгидой «География России. Гордимся достижениями». Всего за несколько лет фестиваль покорил сердца миллионов россиян, показав, насколько богата и удивительна российская гастрономическая культура, и открыл новые возможности для десятков талантливых региональных шефов. За два сезона проекта команда холдинга посетила уже 18 регионов нашей прекрасной и необъятной страны, а в этом году к ним прибавится еще 10.

Все выпуски о новых регионах-участниках можно увидеть на собственном медиапространстве проекта «География России», который транслируется на Rutube, VK-видео и Youtube. Наблюдателей ждут 10 выпусков, где можно ознакомиться с региональной кухней, погрузиться в культурный код, познакомиться с уникальными продуктами каждого региона и, конечно же, с самыми красивыми туристическими местами нашей страны.

Шеф-повар ресторана RUSKI Александр Волков-Медведев



Третьим городом, который посетит шеф-повар ресторана RUSKI Александр Волков-Медведев совместно с командой в рамках третьего сезона «Географии России», станет Нижний Новгород. Здесь невероятным образом переплетаются атмосфера богатого купеческого города, индустриальное прошлое, современная урбанистика и любопытная волжская гастрономия. Шеф побывает в ресторане «Краса» — одном из самых аутентичных нижегородских ресторанов.

Шеф-повар ресторана Илья Шекеряк



Шеф-повар ресторана Илья Шекеряк переосмысляет вкусы русской дореволюционной гастрономии. В его меню — стерлядь в шампани, рыжики (любимый гриб русских царей) с картофельными драниками, шпроты из уклейки — волжской сезонной рыбы, кулебяка с сомом, судаком и щукой, лосятина из кировских лесов со спаржей и моченой брусникой — шефу есть чем удивить.

Ужин в четыре руки состоится 18 июля в 19:00. Шефы Александр Волков-Медведев и Илья Шекеряк совместно продемонстрируют восемь подач с использованием региональных продуктов.

В меню гастрольного ужина:

Тарталетка с лисичками и кремом из подосиновиков;

Стерлядь легкого дыма с редькой и шампанским;

Кабан с крыжовником и свекольными пельменями;

Вареник с капустой и серыми щами;

Волжский судак с кабачком, картофелем и биском. Подается с водкой Чистые Росы;

Яблочник с гусем и квашеным яблоком с сыром 12-месячной выдержки Drr Classic от «ЭкоНивы»;

Сорбет Вишня-ряженка;

«Павловский» лимон

Стоимость ужина: 5500 рублей, с винным сопровождением 7000 рублей.

*при поддержке министерства по туризму города Нижний Новгород.

Партнеры гастрономического фестиваля «География России» в 2024 году: Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса, ВТБ Банк, ВТБ Чаевые, ЭкоНива, Чистые Росы, Природная вода "Жемчужина Байкала" (BAIKAL PEARL), Краснополянская косметика.

Информационные партнеры фестиваля «География России» в 2024 году: Chef.ru, Русское Радио, RussPass, Коммерсант Кубань, РБК Краснодар, Федеральный Бизнес-журнал, Первые лица, тг-каналы: Сысоев FM, Зона комфорта, Yan Restoran, Мир, Гамарджоба.

География реализации третьего сезона проекта: Калининград, Новосибирск, Хабаровск, Анадырь, Грозный, Горно-Алтайск, Нижний Новгород, Пенза, Минеральные Воды, Севастополь.

О проекте Популяризация гастрономического туризма в России — актуальное и перспективное направление ресторанной индустрии, способствующее возрождению знаковых рецептов русской кухни с учетом технологий и опыта нового времени. Проект дает возможность популяризировать русскую кухню для развития ресторанной и туристической отраслей и открывает новые возможности для молодых талантливых шефов со всей страны. Фестиваль «География России» представляет уникальное исследование русской кухни, с каждым новым сезоном приобретая все более впечатляющий масштаб. Шеф-повар Александр Волков-Медведев, один из самых известных экспертов русской кухни, отправляется в незабываемое путешествие по России, чтобы выбрать самые интересные рецепты нашей гастрономической культуры. В этом году их представят десять новых регионов-участников и десять самых талантливых шефов. Финал проекта состоится в главном московском ресторане русской кухни RUSKI: во время гала-ужина шефы из разных городов презентуют изумительный гастрономический сет, который будет введен отдельным меню, чтобы его могли попробовать все гости RUSKI. Сеты «География России» вводятся отдельным меню ресторана RUSKI с логотипами всех участников проекта и стилизованной подачей в форме географической карты. Проект «География России» стал победителем премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в номинации «PR-кампания года 2022».

Для справки: «Краса» – ресторан-гостиная русской кухни, расположенный в историческом особняке в центре Нижнего Новгорода, представляя собой фантазию о том, какой могла бы быть кухня нашей страны, если бы ее не изменила революция 1917 года. Шеф-повар Илья Шекеряк создает блюда с уважением к истории, побуждая гостей гордиться русской культурой. Винная карта, например, вдохновлена литературой – здесь можно найти вино, которое пили герои Толстого и Тургенева. «ЭкоНива» — №1 в России и Европе по производству сырого молока. Компания создаёт натуральные молочные продукты из молока высшего сорта собственных ферм по принципу «от поля до прилавка». Среди них есть особая коллекция премиальных твёрдых сыров Drr с «мытой коркой», аналогов которым нет в России. Чистые Росы — первая органик-водка России. Состоит только из солодового органик-спирта и артезианской воды. Органическая пшеница, рожь и ячмень для производства водки «Чистые Росы» выращена в соответствии с органическим законодательством на сертифицированных полях экохозяйства «Биосфера» (Республика Мордовия), почвы которого не подвергались воздействию неорганических удобрений с 2002 года. Однозерновой солодовый органик-спирт – уникальная основа органик-водки, производится по возрожденной технологии методом естественного солодового брожения на медном оборудовании Кемлянского спиртового завода, прошедшего сертификацию по органик-стандартам. Все этапы создания сертифицированы по органик-стандартам России, США и Евросоюза. Объем зерна для изготовления органик-спирта ограничен урожайностью года и площадью поля, именно поэтому органик-водка «Чистые Росы» выпускается ограниченными партиями, и каждая бутылка получает свой индивидуальный номер. Банк ВТБ — системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и физическими лицами. ВТБ Чаевые — сервис по сбору чаевых на карту через QR-код. Без комиссии на карты ВТБ. Возможность собирать чаевые как индивидуально, так и группой. Краснополянская косметика — бренд натуральной косметики, которую уже более 15 лет производят в горах Красной Поляны. Все средства сочетают в себе пользу природных ингредиентов, заботливо выращенных на собственной экоферме, с действием высокотехнологичных инновационных активов, и идеально подходят для ежедневного ухода. «Гастрономическая карта России» — первый межотраслевой проект Екатерины Шаповаловой по развитию туризма и внедрению российской кухни в туристическую инфраструктуру России. Объединяет тысячи шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей в регионах России. Природная вода "Жемчужина Байкала" (BAIKAL PEARL) — это негазированная вода из подземного источника глубиной более 60 метров. Миллионы лет чистейшая природная вода содержится в подземных месторождениях вокруг Байкала. Легендарное озеро пополняется из подземных рек водой, нетронутой цивилизацией. Дизайн бутылки и логотип созданы такими, чтобы каждый мог увидеть в нем свой Байкал. Уникальные элементы оформления, в виде наскальных рисунков с утеса на берегу озера, сложная коническая геометрия самой бутылки гарантируют защиту от подделки.

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