Эволюция платежей: «Кубань Кредит» запустил В2В-переводы через СБП

Банк «Кубань Кредит» в числе первых запустил передовой круглосуточный сервис по переводам между юридическими лицами и ИП с использованием системы быстрых платежей («B2В — переводы СБП»).

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Сервис позволяет отправлять и получать переводы из любого банка РФ (при условии, что кредитная организация плательщика/отправителя подключена к системе B2B-переводов).

— Новый функционал позволяет экономить главный ресурс — время. Средства зачисляются на счет получателя в пределах 1 минуты,— комментирует руководитель департамента корпоративного бизнеса Банка «Кубань Кредит» Андрей Мелков.— Система быстрых платежей зарекомендовала себя как удобный, быстрый и легкий способ отправлять и получать безналичные переводы в режиме 24/7. Для клиентов Банка «Кубань Кредит» это расширяет возможности расчетов с партнерами и контрагентами. Низкий размер комиссии (40 руб. за одно платежное поручение) позволяет бизнесу существенно снизить издержки и оптимизировать оборотные средства. Также B2B-операции по СБП помогают избежать ошибок при заполнении реквизитов платежа.

Сделать перевод просто. Получатель средств генерирует в интернет-банке QR-код для В2В перевода и отправляет плательщику любым удобным способом. Плательщик сканирует QR-код в своем интернет-банке, проверяет реквизиты получателя и подтверждает перевод.

Клиенты могут подключить сервис СБП дистанционно (в интернет-банке либо в личном кабинете для бизнеса) или в любом дополнительном офисе Банка «Кубань Кредит».

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года. КБ «Кубань Кредит» ООО

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