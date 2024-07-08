В Крыму проводят проверку по факту ДТП, при котором авто разрезало на части

В Симферопольском районе Крыма проводят проверку по факту автоаварии, в которой автомобиль «ВАЗ» развалился на несколько частей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции РК.

Авария случилась 7 июля около 08:20 на 142-м километре трассы «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта», вблизи села Пионерское.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21102», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia, который двигался по главной дороге. В результате столкновения фрагменты автомобилей повредили припаркованный Volkswagen Jetta.

В ведомстве отметили, что в результате столкновения никто не погиб. Водители «ВАЗа» и Daewoo с различными травмами доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Анастасия Донскова

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