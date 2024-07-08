Краснодар вошел в топ-30 городов России по уровню зарплат в отраслях

Краснодар занял 24-е место в рейтинге российских городов по уровню заработных плат в разрезе отраслей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Больше всего в Краснодаре зарабатывают сотрудники банковской сферы. По данным аналитиков, средняя зарплата финансистов в Краснодаре составляет 118 тыс. руб. Это самый высокий показатель среди всех отраслей в городе.

В целом по России лидерами по уровню заработков стали банковская сфера (294 тыс. руб.), госслужба (209 тыс. руб.) и добывающая отрасль (443 тыс. руб.). Так, самые высокие зарплаты в этих сферах зафиксированы в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске.

Анастасия Донскова

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