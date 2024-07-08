Поступления от курортного сбора на Кубани за год выросли на 10%

С начала года курортный сбор на Кубани превысил 236,7 млн руб., что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «РБК Краснодар».

В 2023 году объем средств, поступивших от уплаты сбора достиг 214 млн руб. Размер пошлины в регионе составляет от 30 руб. до 50 руб. По данным издания, увеличивать размер курортного сбора в крае в ближайшее время не планируют.

В Краснодарском крае сбор взимают с 2018 года в рамках эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Сейчас он действует в 16 курортных локациях.

Анастасия Донскова

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