«Сложности при отмене подписки должны квалифицироваться как нарушение прав потребителя»

На рассмотрение Госдумы внесен проект поправок в закон о защите прав потребителей, регулирующих вопросы защиты пользователей сервисов платных цифровых подписок. Предлагаемые изменения призваны устранить ряд проблем, с которыми сталкиваются абоненты: недоведение до них условий абонентского договора, несоответствие услуги заявленному предложению, сложности при отмене подписки. В частности, законопроект предполагает установить обязательное предоставление потребителю информации об условиях абонентского договора, размере, сроках и периодичности платежей, а также о порядке отказа потребителя от абонентского договора — с указанием страницы на сайте, на которой потребитель может его осуществить. Законодатели полагают, что уточнение обязанностей лиц, оказывающих услуги по подписке, придаст ситуации большую прозрачность и стимулирует добросовестное поведение на рынке цифровых подписок. Законопроект комментирует юрист Екатерина Бурнос.

Екатерина Бурнос

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«Как одновременно и пользователь цифровых подписок, знающий практику их функционирования, и как юрист, полагаю, что этот законопроект не соответствует действующим нормам российского права, а главное, законодатели идут вроде бы и в том направлении (имеют цель защитить потребителя), но ставят упрощенные цели, достижение которых не решит имеющихся проблем. Простыми словами: нужно концентрироваться не на том, чтобы обеспечивать доведение до потребителя полной информации об условиях подписки (будем реалистами — их никто не читает и читать не будет), а на том, чтобы ограничивать пределы допустимого поведения со стороны платформ.

Сейчас цифровые сервисы, по общему правилу, в своей деятельности используют принцип предоставления услуги "как есть" ("as is"), который давно уже стал общепринятым в международной практике вендоров и вытекает из принципа "caveat emptor" (дословно: "покупатель, будь бдительным"). В соответствии с ним риск ненадлежащего качества товара лежит на покупателе, но с параллельным предоставлением приобретателю разумного срока для отказа от приобретаемой вещи. Самый понятный пример: платформа подталкивает клиента согласиться на пробный период, потребитель соглашается, а потом забывает или не может легко отключить эту функцию, после чего договор трансформируется в платный, а потом автоматически продляется без предварительного подтверждения. Конечно, так быть не должно.

В российском законе о защите прав потребителей предусмотрен 14-дневный срок для отказа от товара, а в страховой отрасли у покупателей страховки есть возможность воспользоваться так называемым "периодом охлаждения" (минимум 14 календарных дней с момента заключения договора) для отказа от купленного на эмоциях полиса.

Полагаю, что и в вопросе о платных подписках должны быть использованы уже отработанные механизмы защиты потребителя. В частности, это может быть введение обязательного бесплатного пробного периода пользования онлайн-подпиской (например, 7 или 14 дней), с возможностью продлить ее после истечения пробного периода и с запретом на автоматическое продление после завершения пробного периода, а также с запретом на продление оплаченного платного периода без согласия потребителя.

И, безусловно, у потребителя должна быть реальная удобная возможность отказаться от подписки в любой момент, а не как предлагают авторы законопроекта (чтобы независимо от даты отказа договор прекращался по истечении оплаченного периода).

Разумным будет введение требования о возврате потребителю денег, оплаченных им наперед, пропорционально фактическому времени пользования сервисом. Тем более что это соответствует общему положению закона о том, потребитель может отказаться от услуги в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Аналогичное право отказаться от договора оказания услуг в одностороннем порядке предусмотрено и Гражданским кодексом РФ.

Если же потребитель согласился на автоматическое "автопродление" подписки, у него должна быть возможность в личном кабинете или в ином порядке легко найти эту услугу и отключить ее. Сложности же при отказе или отмене подписки должны однозначно квалифицироваться как нарушение закона о защите прав потребителя».

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