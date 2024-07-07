Бастрыкин отреагировал на массовые драки с участием иностранцев на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на массовые драки с участием иностранных граждан, которые произошли с разницей в восемь дней на Кубани. После вчерашней потасовки, которая произошла из-за детской площадки в Краснодаре, глава ведомства затребовал доклад. По факту конфликта, случившегося 29 июня у Вечного огня в станице Марьянской, господин Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.

По данным Telegram-каналов, на которые ссылается инфоцентр СКР, в Краснодаре дети трудовых мигрантов якобы перестали пускать остальных детей на детскую площадку, расположенную во дворе дома на улице Лавочкина. Делить территорию вызвались отцы несовершеннолетних, разбирательство дошло до массовой драки.

В станице Марьянской Красноармейского района группа приезжих из стран СНГ якобы распивала алкоголь у Вечного огня, говорится в Telegram-канале Информационного центра СКР. Подростки, проходящие мимо, сделали им замечание, в ответ на это иностранцы начали избивать несовершеннолетних.

Наталья Решетняк

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