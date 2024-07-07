В Краснодаре приступили к реконструкции проспекта Константина Образцова

В Краснодаре стартовала реконструкция проспекта Константина Образцова, сообщили в пресс-службе администрации города. Она пройдет в четыре этапа и предполагает временную корректировку схемы движения на данном участке.

«На первом {этапе} — обновят участок от улицы Памяти Чернобыльцев до улицы Эльбрусской. В связи с этим с 8 июля нельзя будет проехать по данному участку вплоть до центрального входа в строящуюся школу»,— говорится в сообщении властей.

Выезд из дворов будет обеспечен за счет открытых проездов у дома №18/3 по Константина Образцова.

Наталья Решетняк

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