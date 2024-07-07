Черное море у побережья Краснодарского края местами прогрелось до +27 градусов

Черное море у побережья Краснодарского края прогрелось после похолодания. Самая теплая вода, по данным Краснодарского гидрометцентра, в Сочи и Туапсе — +27 градусов. На три градуса холоднее море у берегов Анапы и Геленджика. В Новороссийске — +22 градуса.

Напомним, в двадцатых числах июня в Анапе запретили купание на пляжах в связи с низкой температурой морской воды. Черное море резко остыло до +16 градусов. На «ледяную воду» также жаловались туристы в Новороссийске.

На следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару на Кубани. Температура воздуха может достигнуть +41 градуса.

Наталья Решетняк

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