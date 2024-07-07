Многокилометровая пробка сковала трассу от Горячего Ключа в сторону Черного моря

Пробка протяженностью около 5 км наблюдается утром 7 июля на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. Согласно данным «Яндекс.Карты», движение затруднено в сторону моря (от въезда в город до пересечения с улицей Заречье). Также затор наблюдается на участке федеральной трассы между станицей Пятигорской и Молдовановкой (Туапсинский район).

Накануне «Ъ-Кубань» писал, что в районе Горячего Ключа на участке автодороги М-4 «Дон» от перевала Хребтовый до станицы Пятигорской сформировалась пробка из автомобилей протяженностью около 15 км.

Наталья Решетняк

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