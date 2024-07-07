«Госучреждения не поспевают за притоком населения»

Жители Краснодарского края тратят на платную медицину 15,9 тыс. руб. в год, уступая по этому показателю лишь Москве, где ежегодные затраты на коммерческую медицину составляют 25,3 тыс. руб. При этом средний показатель по стране составляет около 6 тыс. руб. на человека. Такие данные приведены в отчете Национального рейтингового агентства (НРА). Управляющая инновационного центра хирургии и кардиологии CL Doctor Виола Скопец объяснила, почему на Кубани услуги коммерческой медицины более востребованы по сравнению с другими регионами.

Виола Скопец

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«Краснодарский край — густонаселенный регион. Ежегодно на Кубань переезжают на постоянное место жительства люди из других субъектов страны и ближнего зарубежья. Например, по данным Краснодарстата, в 2023 году в наш край прибыли 166 тыс. человек и миграционный прирост населения увеличился в 3,4 раза по сравнению с 2022 годом.

Многие из переехавших — пенсионеры, которые, закончив трудовую деятельность и получив высокие "северные" пенсии, перебрались в более теплый климат. На сегодняшний день в Краснодарском крае проживают более 1,3 млн жителей в пожилом и старческом возрасте, что составляет 23% в структуре населения региона. Это категория более других нуждается в медицинской помощи и нередко обращается именно в платные клиники. Государственная медицина просто не поспевает за притоком населения.

Не стоит сбрасывать со счетов и нарастающий с каждым годом турпоток: в прошлом году на Черноморском побережье Краснодарского края отдохнуло около 19 млн россиян. По оценкам экспертов, в этом году количество туристов увеличится на 10–15%. Приезжая в край, отдыхающие, как правило, в случае необходимости обращаются в частные клиники, поскольку не хотят тратить драгоценное время отдыха на очереди в поликлиниках.

Эти и другие факторы способствуют тому, что услуги коммерческой медицины на Кубани более востребованы по сравнению с другими регионами. В последние годы региональные власти многое делают для повышения качества и доступности государственного сектора, но бюджетные медучреждения не всегда справляются со все возрастающей нагрузкой. Кроме того, часть услуг можно получить только в частных центрах.

Зачастую пациенты не могут записаться на прием к известным докторам, к которым они хотели бы попасть. И здесь на помощь также приходит коммерческая медицина. Сегодня пациенты, которые не хотят месяцами ждать плановые высокотехнологичные операции или консультацию у именитого доктора, могут получить эти услуги на базе частного медцентра, где также принимают эти специалисты и имеется современное инновационное оборудование.

На мой взгляд, рынок коммерческой медицины в Краснодарском крае будет только расти. В 2023 году из 3242 медучреждений края 2795 были частными. В ближайшее время будут открываться платные поликлиники, и, соответственно, расходы жителей региона на медуслуги продолжат увеличиваться».

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