Cпециалисты РФ определили высоту, при которой не срабатывают боеприпасы ATACMS

Российские специалисты изучили особенности работы кассетного суббоеприпаса американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Как рассказал агентству ТАСС специалист по работе с вооружением, удалось также определить высоту, при которой боеприпас не срабатывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP, file / AP Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP, file / AP

По словам эксперта, всего в ATACMS содержатся около 275 кассетных суббоеприпасов М74. Каждый из них визуально похож на зеленый шар и напоминает мяч для игры в теннис, но с выступами на одной по одной оси окружности. Специалист отметил, что вскрытие кассеты происходит в порядка 200 м над поверхностью грунта.

Суббоеприпас крутится и при достижении 2 тыс. оборотов центробежные стопоры расходятся в разные стороны, после этого детонатор встает напротив ударника. Взрыв происходит, если боеприпас сталкивается с поверхностью земли.

Однако, отмечает специалист по вооружению, если кассета открылась штатно, а боеприпас упал, но не сработал, то он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Эксперт предупредил, что при встрече с таким «теннисным мячом» населению необходимо быть максимально осторожными.

2 июля сообщалось, что в распоряжении российских специалистов появились блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской ракеты ATACMS. Тогда отмечалось, что ее взрыватель уже изучен.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Дальность ракеты составляет 300 км. В марте 2024 года первые такие ракеты были тайно переданы ВСУ. Позднее стало известно, что Белый дом разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием. Тем не менее Пентагон указывал, что запрет на использование для этих целей ATACMS остается в силе.

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