Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Cпециалисты РФ определили высоту, при которой не срабатывают боеприпасы ATACMS

Российские специалисты изучили особенности работы кассетного суббоеприпаса американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Как рассказал агентству ТАСС специалист по работе с вооружением, удалось также определить высоту, при которой боеприпас не срабатывает.

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP, file / AP

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP, file / AP

По словам эксперта, всего в ATACMS содержатся около 275 кассетных суббоеприпасов М74. Каждый из них визуально похож на зеленый шар и напоминает мяч для игры в теннис, но с выступами на одной по одной оси окружности. Специалист отметил, что вскрытие кассеты происходит в порядка 200 м над поверхностью грунта.

Суббоеприпас крутится и при достижении 2 тыс. оборотов центробежные стопоры расходятся в разные стороны, после этого детонатор встает напротив ударника. Взрыв происходит, если боеприпас сталкивается с поверхностью земли.

Однако, отмечает специалист по вооружению, если кассета открылась штатно, а боеприпас упал, но не сработал, то он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Эксперт предупредил, что при встрече с таким «теннисным мячом» населению необходимо быть максимально осторожными.

2 июля сообщалось, что в распоряжении российских специалистов появились блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской ракеты ATACMS. Тогда отмечалось, что ее взрыватель уже изучен.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Дальность ракеты составляет 300 км. В марте 2024 года первые такие ракеты были тайно переданы ВСУ. Позднее стало известно, что Белый дом разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием. Тем не менее Пентагон указывал, что запрет на использование для этих целей ATACMS остается в силе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Основные события СВО за июль 2024 года

Предыдущая фотография
В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску &lt;br>На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску
На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

Фото: Министерство обороны РФ

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

Фото: U.S. Army

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

Фото: Reuters / Leah Millis

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

Фото: Минюстр Украины

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску
На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

Фото: Министерство обороны РФ

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

Фото: U.S. Army

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

Фото: Reuters / Leah Millis

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

Фото: Минюстр Украины

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...