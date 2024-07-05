Замглавкома ВКС: с начала СВО системы ПВО сбили 42 тыс. воздушных целей

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, российские средства противовоздушной обороны сбили 42 тыс. воздушных целей, включая 27 тыс. беспилотников, 550 самолетов, 180 вертолетов, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрей Семенов.

«Войсковая и объектовая ПВО российской армии успешно проходит сложную проверку в ходе масштабных боевых действий в зоне специальной военной операции. Во всех случаях российская ПВО демонстрирует высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт»,— сказал Андрей Семенов в заявлении, которое есть в распоряжении «Ъ».

После ввода российских войск на Украину регионы России стали регулярно подвергаться атакам беспилотников. В 2023 году члены комитета Совета федерации по конституционному законодательству предложили запретить публикацию информации о работе российских военных, ПВО и любых «прилетах» на территории РФ. Как сообщал «Ъ» в марте 2024 года, законопроекты вряд ли примут, поскольку в администрации президента посчитали, что мера, в частности, навредит военкорам.

Подробнее — в материале «Ъ» «И не друг, и не враг атак».