На ЕКАДе произошла авария с грузовиком и легковым авто

В четверг, 4 июля, около 11:55 на 5 км ЕКАДа произошло столкновение грузового автомобиля с легковым, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД г. Екатеринбурга Фото: Пресс-служба ГИБДД г. Екатеринбурга

Предварительно установлено, что грузовая машина DAYUN и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись, из-за чего последний отбросило в отбойник. Оба водителя ехали со стороны Кольцовского тракта в направлении города Березовский.

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Renault Logan. Участники ДТП дали представителям ГИБДД противоречивые показания, из-за чего сложно установить полную картину произошедшего. Сейчас ведомство разыскивает очевидцев аварии.

Ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень ВАЗ врезался в грузовик. Из-за аварии временно ограничили движение возле Камышлова.

Анна Капустина