Уральский филиал ГМИИ представил выставку-инсталляцию «Среда обитания»

В Уральском филиале ГМИИ имени Пушкина в Екатеринбурге открылся проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания». Инсталляция представляет собой три сюрреальные комнаты. Первая — затемненная гостиная, вторая — «райский сад» с керамическими ветвями и птицами и третья — пустая черная комната.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева Следующая фотография 1 / 4 Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева Проект художницы Анны Комаровой «Среда обитания» Фото: Анастасия Ледяева

Как пояснила куратор выставки Арина Воробьева, госпоже Комаровой «удалось воссоздать живое воплощение эмоций»: тревоги, уязвимости и пустоты. Исследуя пространство, зритель лучше понимает окружающий мир и свое место в нем. «Художница рассматривает понятие среды как материально и эмоционально окрашенной зоны, внутри которой формируется человек. Абстрактное чувство дома, свойственное каждому, приобретает особый философский контекст»,— рассказала госпожа Воробьева.

Создавая пространство, художница обращалась к психоаналитической теории и ее влиянию на человека.

Один из ключевых компонентов выставки — свет. Замысел художницы состоял в идее контраста: сумрак переходит в яркий белый свет и завершается тотальной тьмой. В темноте первой зоны обостряется чувство осязания, и восприниматься объекты начинают совсем по-другому. Во второй комнате наоборот: работают органы зрения и слуха, осязание отключается.

Отдельно внимание уделяется звукам. Они проходят со зрителем через каждую комнату и затихают только в последней, третьей. Каждый объект инсталляции издает свое звучание: от скрипа досок до монотонного говора.

Выставка будет работать с 5 июля по 31 октября.

Анна Комарова — художник, сценограф. Родилась в 1997 году. В 2018 году окончила Свердловское художественное училище имени Шадра. Работает преимущественно с инсталляциями и объектами, с диджитал- и саунд-артом.

Юлия Казмина

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